Лукашенко изменил экзамен для поступающих на госслужбу в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 19 февраля, подписал указ «О квалификационном экзамене», которым была усовершенствована процедура его проведения для тех, кто впервые поступают на государственную гражданскую службу. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Документом был установлен формат указанного экзамена. Речь идет про единый для всех тест, который был разработан Академией управления при президенте Беларуси. Проведение экзамена данным способом даст возможность исключит субъективность, а также протекционизм в кадровой работе. Кроме того, это позволит повысить требования к лицам, которые поступают на государственную гражданскую службу.
В момент тестирования будет проводиться проверка уровня знаний Конституции Беларуси и других законодательных актов, владение которыми нужно для всех категорий государственных гражданских служащих.
Перечень вопросов к экзамену, а также демонстрационная версия тестовых заданий для того, чтобы пройти бесплатное пробное тестирование будут опубликованы на официальном сайте Академии управления при президенте Беларуси.
