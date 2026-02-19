Лукашенко изменил экзамен для поступающих на госслужбу в Беларуси

Документом был установлен формат указанного экзамена. Речь идет про единый для всех тест, который был разработан Академией управления при президенте Беларуси. Проведение экзамена данным способом даст возможность исключит субъективность, а также протекционизм в кадровой работе. Кроме того, это позволит повысить требования к лицам, которые поступают на государственную гражданскую службу.