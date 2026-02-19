Тест на готовность к госслужбе появится в Беларуси

Документ направлен на совершенствование процедуры проведения квалификационного экзамена для тех, кто впервые поступает на государственную гражданскую службу.
Указом определен формат данного экзамена в виде единого для всех теста. Его разработали специалисты Академии управления при президенте.
Проведение экзамена методом тестирования позволит исключить субъективность и протекционизм в кадровой работе, уточнили в пресс-службе главы государства. Также это позволит повысить требования к лицам, поступающим на гражданскую госслужбу.
Тест включает вопросы на знание Конституции Беларуси и других законов, владение которыми обязательно для всех категорий госслужащих.
Уточняется, что на сайте Академии управления разместят перечень вопросов к квалификационному экзамену, а также демо-версию тестовых заданий. Их можно будет пройти бесплатно в тестовом режиме.