Тест на готовность к госслужбе появится в Беларуси

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг подписал Указ «О квалификационном экзамене», сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

Источник: Sputnik.by

Документ направлен на совершенствование процедуры проведения квалификационного экзамена для тех, кто впервые поступает на государственную гражданскую службу.

Указом определен формат данного экзамена в виде единого для всех теста. Его разработали специалисты Академии управления при президенте.

Проведение экзамена методом тестирования позволит исключить субъективность и протекционизм в кадровой работе, уточнили в пресс-службе главы государства. Также это позволит повысить требования к лицам, поступающим на гражданскую госслужбу.

Тест включает вопросы на знание Конституции Беларуси и других законов, владение которыми обязательно для всех категорий госслужащих.

Уточняется, что на сайте Академии управления разместят перечень вопросов к квалификационному экзамену, а также демо-версию тестовых заданий. Их можно будет пройти бесплатно в тестовом режиме.

