В Кремле назвали бессмысленной идею привлечь Европу к переговорам по Украине

17 и 18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров делегаций России, Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта. По информации Reuters, в Женеве присутствовали делегации нескольких европейских стран, но в консультациях они не участвовали. На приглашении представителей стран Европы настоял президент Украины Владимир Зеленский, сообщил источник агентства.