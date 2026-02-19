Немецкий политолог раскрыл цель поездки Мерца в Пекин

Напротив, там растет недовольство европейской самоуверенностью, которая все заметнее контрастирует с проявившимися слабостями континента. Поэтому главный вопрос будет заключаться не столько в том, чего требует Мерц, сколько в том, что он сумеет понять. Осознает ли он, что центр тяжести мировой политики все более смещается в сторону Азии?