Немецкий политолог раскрыл цель поездки Мерца в Пекин

Канцлер ФРГ намерен попытаться убедить Пекин отказаться от поддержки Москвы. Об этом пишет политолог Александр Рар в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует поездку в Китай с большой делегацией немецких бизнесменов, сообщала газета Handelsblatt. Это будет первая поездка Мерца в КНР на посту канцлера.

Аналитик Александр Рар поясняет, что в эпоху нарастающего отчуждения между Европой и США китайский рынок приобретает для ЕС новое, почти судьбоносное значение. Однако речь пойдет не только об экспортных квотах и тарифах.

Мерц намерен попытаться убедить Пекин отказаться от дальнейшей поддержки Москвы — это ключевой элемент западной политики в отношении всех стран БРИКС. Тень украинской войны простирается вплоть до переговорных залов Великого дворца народов.

Александр Рар
политолог

Эксперт напоминает, что вместе с другими европейскими лидерами Мерц инициировал амбициозные торговые соглашения с Индией и Бразилией. Тем самым Европа пытается укрепить свои позиции в глобальной конкуренции. Однако попытки разделить страны БРИКС и ослабить их как единый противовес Западу пока не принесли успеха.

Александр Рар отмечает, что в отличие от Нью-Дели, Пекин не испытывает потребности активно заигрывать с Европой.

Напротив, там растет недовольство европейской самоуверенностью, которая все заметнее контрастирует с проявившимися слабостями континента. Поэтому главный вопрос будет заключаться не столько в том, чего требует Мерц, сколько в том, что он сумеет понять. Осознает ли он, что центр тяжести мировой политики все более смещается в сторону Азии?

Александр Рар
политолог
