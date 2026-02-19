Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует поездку в Китай с большой делегацией немецких бизнесменов, сообщала газета Handelsblatt. Это будет первая поездка Мерца в КНР на посту канцлера.
Мерц намерен попытаться убедить Пекин отказаться от дальнейшей поддержки Москвы — это ключевой элемент западной политики в отношении всех стран БРИКС. Тень украинской войны простирается вплоть до переговорных залов Великого дворца народов.
Эксперт напоминает, что вместе с другими европейскими лидерами Мерц инициировал амбициозные торговые соглашения с Индией и Бразилией. Тем самым Европа пытается укрепить свои позиции в глобальной конкуренции. Однако попытки разделить страны БРИКС и ослабить их как единый противовес Западу пока не принесли успеха.
Александр Рар отмечает, что в отличие от Нью-Дели, Пекин не испытывает потребности активно заигрывать с Европой.
Напротив, там растет недовольство европейской самоуверенностью, которая все заметнее контрастирует с проявившимися слабостями континента. Поэтому главный вопрос будет заключаться не столько в том, чего требует Мерц, сколько в том, что он сумеет понять. Осознает ли он, что центр тяжести мировой политики все более смещается в сторону Азии?