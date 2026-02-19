Guardian: Трамп потребовал от Стармера не отдавать Маврикию контроль над Диего-Гарсией

Британская газета The Guardian пишет, что в соответствии с соглашением, заключенным в 2025 году, Британия уступит контроль над так называемой британской территорией в Индийском океане, но на 99 лет арендует крупнейший остров архипелага — Диего-Гарсию — для сохранения там совместной американо-британской военной базы.