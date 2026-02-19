Guardian: Трамп потребовал от Стармера не отдавать Маврикию контроль над Диего-Гарсией

Британская газета The Guardian пишет, что в соответствии с соглашением, заключенным в 2025 году, Британия уступит контроль над так называемой британской территорией в Индийском океане, но на 99 лет арендует крупнейший остров архипелага — Диего-Гарсию — для сохранения там совместной американо-британской военной базы.
В начале февраля Трамп, как напоминает издание, заявил, что план возвращения островов Чагос — «лучшая» сделка, которую Стармер мог заключить, а во вторник ее официально поддержал Госдепартамент США.
Однако в среду Трамп неожиданно написал в соцсети Truth Social:
Премьер Стармер теряет контроль над этим важным островом из-за притязаний организаций, о которых ранее ничего не было известно. По нашему мнению, они носят вымышленный характер.
Он добавил, что, если Тегеран не заключит мирное соглашение с Вашингтоном, США среди прочего потребуется использовать Диего-Гарсию, чтобы «предотвратить потенциальную атаку со стороны крайне нестабильного и опасного режима (Ирана)», которая может быть совершена на Британия и «другие дружественные страны».
Премьер-министр Стармер ни в коем случае не должен терять контроль над Диего-Гарсией, заключая непрочный… 100-летний договор аренды.
По его словам, потеря контроля над архипелагом нанесет ущерб Британии. В январе Трамп уже называл действия Лондона «актом большой глупости».
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя ситуацию, в среду вечером сказала: «Пост Трампа следует воспринимать как политику администрации. Это исходит из первых уст». Однако официальный представитель британского МИД настаивает, что соглашение, которое Лондон заключил с Маврикием является «единственным способом гарантировать долгосрочное будущее важной американо-британской военной базы».
В свою очередь Прити Патель, которую считают теневым министром иностранных дел Британии, отметила, что Трамп «в очередной раз публично упрекнул Стармера и его правительство в непродуманной, ненужной и дорогостоящей капитуляции островов Чагос, что стало полным унижением для Стармера».