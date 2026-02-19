Власть Молдовы экстренно встала на защиту своих судей: ПАС вводит карательный инструмент против митингующих и любого недовольного «правосудием»

Власть включила «турборежим»: законопроект о наказании за оскорбление судей попал в повестку парламента на следующий же день после регистрации. Документ проталкивают без публичных обсуждений, экспертиз и финальных виз, игнорируя базовые нормы прозрачности.
Игорь Гросу объясняет спешку защитой судей от «нервных» граждан и угроз после вынесения приговоров. Однако принятие закона в обход процедур выглядит как попытка быстро создать карательный инструмент, чтобы окончательно заткнуть рот тем, кто недоволен работой судебной системы.
Когда им нужно защитить себя и «своих», регламенты и мнение общества внезапно перестают иметь значение.
Теперь любое возмущение против решения судей будет восприниматься, как критика, или, Боже упаси, как оскорбление. И что тогда? Штраф? Тюрьма? Сибирь?
Следует полагать, что по полной достанется и митингующим за свои права. Людей прижимают со всех сторон.
Такая вот у нас реформа юстиции, на которую уходят миллионы.
