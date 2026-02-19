Не хамить, не курить, не критиковать начальство: для краснодарских чиновников создали новый кодекс этики

Сотрудники администрации Краснодара получили обновленный кодекс этического поведения, разработанный специалистами. Документ, подписанный главой города Евгением Наумовым, размещен на сайте администрации. Он заменил прежний кодекс, принятый 15 лет назад, и стал значительно строже и подробнее.
Каждому сотруднику придется соблюдать целый ряд требований. Например, категорически запрещено проявлять грубость, хамство или агрессию по отношению к посетителям и коллегам. Курение теперь недопустимо на служебных встречах и во время бесед с горожанами. Внешний облик должен соответствовать официальному стилю: никакой небрежности или излишней свободы в выборе одежды.
Отдельно регламентировано поведение в соцсетях. Чиновники больше не смогут открыто выражать свое мнение о работе органов власти и руководства, если это не предусмотрено их прямыми обязанностями. Любые публикации, содержащие фото или видео, свидетельствующие о занимаемой должности, подлежат согласованию. Все размещаемые материалы должны быть одобрены администрацией и не наносить вреда её репутации.
Кроме того, новый кодекс подчеркивает недопустимость коррупционных проявлений. Если чиновник столкнется с попытками подкупа, он обязан немедленно доложить об этом руководству. Также запрещена любая форма подарков и вознаграждений вне рамок официального протокола, всё полученное должно принадлежать городу.
Контроль за соблюдением нового кодекса возложен на вице-мэра Виталия Косенко. Нарушение установленных норм повлечет серьезные последствия: разбирательства перед комиссией, общественное порицание, а возможно, и административные меры наказания.
Таким образом, администрация Краснодара серьезно ужесточила требования к своим сотрудникам, стремясь обеспечить прозрачность, честность и дисциплину среди персонала муниципалитета.
Ранее «Югополис» сообщал, что Евгений Наумов в целях экономии бюджета запретил своим заместителям и главам городских округов летать в командировки бизнес-классом.