Не хамить, не курить, не критиковать начальство: для краснодарских чиновников создали новый кодекс этики

Отдельно регламентировано поведение в соцсетях. Чиновники больше не смогут открыто выражать свое мнение о работе органов власти и руководства, если это не предусмотрено их прямыми обязанностями. Любые публикации, содержащие фото или видео, свидетельствующие о занимаемой должности, подлежат согласованию. Все размещаемые материалы должны быть одобрены администрацией и не наносить вреда её репутации.