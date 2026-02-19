Ричмонд
The Guardian: США построят в Газе базу на 5 тыс. военнослужащих

Администрация президента США Дональда Трампа планирует строительство военной базы в Газе. Об этом сообщает газета The Guardian, ознакомившаяся с контрактной документацией «Совета мира».

Источник: Reuters

База, рассчитанная на 5 тыс. военнослужащих, будет расположена на юге сектора Газа и станет оперативным центром создаваемых при «Совете мира» Международных сил по стабилизации. К участию в тендере на строительство базы, по словам источника газеты, пригласили «небольшую группу строительных компаний, имеющих опыт работы в зонах вооруженных конфликтов».

Первое заседание «Совета мира» пройдет 19 февраля в Вашингтоне. Приглашение войти в совет получили 58 стран, включая Россию. Однако в первом заседании Россия не будет участвовать.

