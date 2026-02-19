Ричмонд
Трамп заявил, что не всем в Европе нравится, что он поддерживает Орбана

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не всем в Европе нравится то, что он поддерживает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. С таким заявлением он выступил в Вашингтоне на первом заседании созданного по инициативе США Совета мира.

«Премьер-министр Венгрии Орбан, которого я полностью и безоговорочно поддерживаю на выборах», — представил его глава Белого дома. «Не все в Европе одобряют эту поддержку, но это в порядке вещей», — добавил он.

«Он проделал невероятную работу в области иммиграции, в отличие от некоторых стран, которые навредили себе, но они работают над этим. Но я просто хочу, чтобы вы знали, что у вас есть моя полная и безоговорочная поддержка, и я об этом заявляю. Я уже делал это, но я заявляю об этом снова. И у вас скоро выборы, и думаю, что у вас все будет хорошо», — добавил американский лидер.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля.

