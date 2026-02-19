Ричмонд
Трамп считает, что в течение 10 дней может стать известно о сделке США и Ирана

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп считает, что в течение 10 дней может быть ясно, удастся ли Вашингтону и Тегерану достичь договоренностей по ядерной программе Ирана.

«Добиться мира на Ближнем Востоке не удавалось. Теперь нам, может быть, удастся сделать шаг вперед или не удастся», — сказал он, выступая в Вашингтоне на первом заседании Совета мира, созданного по инициативе США. «Может быть, мы заключим сделку. Вы узнаете, вероятно, в следующие 10 дней», — добавил американский лидер, говоря об Иране.

