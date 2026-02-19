Мерц исключил нормализацию отношений с Путиным

«У меня мало надежды. Я думаю, что это почти невозможно», — отметил он в интервью изданию Rheinpfalz.
При этом 13 февраля Мерц отметил, что Германия может вести диалог с Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта.
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в сентябре прошлого года рассказал, что враждебное отношение Мерца к России может быть связано с тем, что он слышал в детстве от членов семьи про Советский Союз и военные годы. Политик уточнял, что у канцлера «словно есть личные причины быть против России», а также негативно высказываться о государстве.
