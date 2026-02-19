Трамп выразил надежду, что Россия примет участие в помощи Газе

«Я знаю, что Китай собирается принять участие. И я думаю, что Россия тоже поучаствует. Я думаю, они сделают это», — сказал он в четверг в ходе первого заседания «Совета мира», посвященного помощи Газе.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова направить в создаваемый по инициативе Трампа «Совет мира» 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины. Трамп назвал это предложение интересной идеей.
Первое заседание «Совета мира» посвящено вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что там будут присутствовать представители 20 стран. Россия не представлена на мероприятии, так как формирование ее позиции по нему продолжается, сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Трамп ранее заявлял, что члены совета во время первого саммита объявят о предоставлении более 5 миллиардов долларов на восстановление Газы. Левитт же отмечала, что члены совета, председательствовать в котором будет сам Трамп, будут определять, как распределяется это финансирование.
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе «Совета мира» по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.