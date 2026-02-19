Трамп выразил надежду, что Россия примет участие в помощи Газе

Первое заседание «Совета мира» посвящено вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что там будут присутствовать представители 20 стран. Россия не представлена на мероприятии, так как формирование ее позиции по нему продолжается, сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.