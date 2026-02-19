Новым главой департамента транспорта Самары стал Александр Ерополов

Напомним, что в марте 2025 года руководителем департамента транспорта Самары был назначен Владимир Чичев, который до этого работал в Москве и области, уже на тот момент был опытным управленцем. До него дептранс с 2018 года бессменно возглавлял Сергей Маркин.