Новым главой департамента транспорта Самары стал Александр Ерополов

Владимир Чичев ушел с поста главы дептранса Самары.

Источник: Комсомольская правда

В департаменте транспорта сменилось руководство. Новым главой ведомства назначен Александр Ерополов. Ранее на сайте мэрии он был указан в качестве заместителя руководителя департамента. Пока новый глава будет совмещать эти должности.

Напомним, что в марте 2025 года руководителем департамента транспорта Самары был назначен Владимир Чичев, который до этого работал в Москве и области, уже на тот момент был опытным управленцем. До него дептранс с 2018 года бессменно возглавлял Сергей Маркин.

Владимир Чичев покинул пост 17 февраля, пишет «Самарская газета». Чиновник уволился по собственному желанию.