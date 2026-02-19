Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп поблагодарил Токаева на заседании Совета мира

Во время выступления на первом заседании Совета мира президент США Дональд Трамп отдельно поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за участие Казахстана в новом формате и высоко оценил страну, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Видео опубликовала пресс-служба главы государства.

«Президент Токаев, Казахстан, большое спасибо. Какая это страна… Это замечательная и богатая страна, если у кого-то есть сомнения», — сказал Трамп, обращаясь к казахстанскому лидеру.

Как пишет Акорда, Токаев принимает участие в инаугурационном заседании Совета мира.

Мероприятие проходит в Институте мира имени Дональда Трампа в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Токаев прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где уже встретился с соотечественниками.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше