Трамп поблагодарил Токаева на заседании Совета мира

Видео опубликовала пресс-служба главы государства.
«Президент Токаев, Казахстан, большое спасибо. Какая это страна… Это замечательная и богатая страна, если у кого-то есть сомнения», — сказал Трамп, обращаясь к казахстанскому лидеру.
Как пишет Акорда, Токаев принимает участие в инаугурационном заседании Совета мира.
Мероприятие проходит в Институте мира имени Дональда Трампа в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что Токаев прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где уже встретился с соотечественниками.
