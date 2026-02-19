Лукашенко подписал очередной указ о помиловании

Уточняется, что женщина беременна, и, принимая решение о помиловании, белорусский лидер учел ее жизненную ситуацию и исходил из принципов гуманности.
Принималось во внимание ее личное обращение к главе государства, Лоева написала ходатайство о помиловании, раскаялась в ранее совершенных деяниях. Также учитывалось ее поведение во время отбывания наказания, сообщили в пресс-службе.
Ранее накануне Нового года глава государства принял решение о помиловании 22 человек, осужденных, в том числе и по экстремистским статьям.
А еще раньше, в декабре прошлого года в соответствии с указом главы государства о помиловании из мест лишения свободы вышли более 120 осужденных. Это произошло в результате переговоров президента Беларуси со спецпредставителем США Джоном Коулом, по итогам которых и было принято решение о помиловании 123 человек, осужденных в Беларуси за совершение различных преступлений.
По решению президента, около 100 из числа помилованных были доставлены на Украину, остальные отправились в Литву.