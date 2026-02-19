Ричмонд
Медведев высказался о противостоянии Зеленского и Залужного

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев считает, что в противостоянии Владимира Зеленского и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного «верх одержат Соединенные Штаты Америки».

Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что верх одержат Соединенные Штаты Америки», — сказал он в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции «Маяк» и платформы «Смотрим».

Ранее Залужный, в настоящее время занимающий пост посла Украины в Великобритании, заявил, что разработанный им при помощи НАТО план контрнаступления 2023 года провалился по вине Зеленского.

