Как Дмитрий Песков стал пресс-секретарем президента и женился на Татьяне Навке

Дмитрий Песков — один из самых публичных представителей российской власти. Его ежедневно цитируют десятки СМИ, личная жизнь чиновника вызывает неизменный интерес, а его усы давно стали мемом. При этом он остается персоной, о которой известно меньше, чем кажется: за десятилетия во власти Песков выстроил образ человека системы, который говорит не от себя, а от имени государства. Как начинал свой путь пресс-секретарь президента, как складывалась его карьера и что известно о его семье — в материале «Газеты.Ru».