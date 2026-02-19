Ричмонд
Песков: Каллас во главе Евродипломатии свидетельствует о не лучшем веке ЕС

В Кремле нелестно высказались о главе Евродипломатии.

Источник: Комсомольская правда

Эстонка Кая Каллас во главе Евродипломатии свидетельствует о не лучшем веке этой внешнеполитической службы Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Я думаю, что полномочия госпожи Каи Каллас не являются веком золотой дипломатии для европейского континента», — заявил Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с главой Евродипломатии Каллас, пока она находится на своем посту. По словам Пескова, нужно ждать, когда она уйдет.

Пресс-секретарь главы государства также заявлял, что в руководстве стран ЕС сидят малограмотные и некомпетентные функционеры, которые не умеют смотреть в будущее. Также там нет политических визионеров.

