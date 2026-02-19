Заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что наша страна самостоятельно занимается собственным оснащением, в то время как врагу России оказывает поддержку весь мир. Об этом политик рассказал на первом окружном форуме партии «Есть результат!», который прошел в Екатеринбурге.
«Мы за очень короткий срок прошли ту дистанцию, которую многие страны пока пройти не могут, причем развитые страны, подчеркиваю. Да, понятно, нашему врагу сейчас помогает весь мир, а мы в одиночку это делаем», — уточнил политик.
Ранее Медведев также обозначил ключевую цель специальной военной операции. Он пояснил, что главная задача заключается в том, чтобы гарантировать безопасное и стабильное развитие России на долгие годы вперед.
Медведев отметил, что в стране продолжается технологическое развитие, и это большая удача. При этом он добавил, что специальная военная операция, безусловно, будет доведена до конца ради обеспечения мира и спокойствия для нашей страны в будущем.