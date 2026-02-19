Ричмонд
Медведев: в политической борьбе Зеленского и Залужного верх одержат США

Политическое противостояние между Зеленским и бывшим главкомом ВСУ, а ныне послом в Великобритании Валерием Залужным завершится победой Вашингтона, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Источник: Аргументы и факты

Политическое противостояние между Зеленским и бывшим главкомом ВСУ, а ныне послом в Великобритании Валерием Залужным завершится победой Вашингтона. Такой прогноз в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции «Маяк» и платформы «Смотрим» озвучил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Отвечая на вопрос о том, кто выйдет победителем из затяжного конфликта политического и военного руководства Украины, председатель партии «Единая Россия» выразил уверенность, что итоговую выгоду извлекут внешние силы.

«Я думаю, что верх одержат Соединенные Штаты Америки», — подчеркнул Медведев.

Ранее Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. По его словам, Зеленский и другие чиновники не выделили необходимые силы и вооружение, чтобы сосредоточить их на одном направлении.

Залужный также рассказал, что в 2022 году сотрудники Служба безопасности Украины ворвались в его офис, а он в ответ пригрозил оказать вооруженное сопротивление.

По мнению экспертов, Залужный сейчас находится под сильным влиянием британских спецслужб. Хотя он пока не объявляет открыто о своих планах, его действия и заявления дают основания полагать, что он может попытаться вступить в борьбу за власть на Украине.

