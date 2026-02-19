Ричмонд
Медведев рассказал, кто научил его ярким речевым оборотам

Зампред Совбеза РФ сообщил, что воспитывался в семье филолога.

Источник: Аргументы и факты

Подбирать яркие и меткие выражения в своих постах в соцсетях зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву помогает воспитание в семье филолога. Об этом он зам заявил журналистам.

«У меня мама филолог. Я поэтому стараюсь не посрамить то, что заложено в детстве», — сказал он, отвечая на комплименты представителя СМИ.

Отметим, Медведев, в частности, ведет Telegram-канал, где публикует посты на политические темы. Часто он использует яркие и достаточно резкие выражения в адрес врагов РФ, по стилю они напоминают сатирические.

Ранее Медведев, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского по поводу российских властей, назвал его «вошью с остекленевшими глазками». Медведев отметил, что глава киевского режима будет жить, пока продолжает разрушать Украину.