Медведев рассказал, кто научил его ярким речевым оборотам

Подбирать яркие и меткие выражения в своих постах в соцсетях зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву помогает воспитание в семье филолога. Об этом он зам заявил журналистам.
«У меня мама филолог. Я поэтому стараюсь не посрамить то, что заложено в детстве», — сказал он, отвечая на комплименты представителя СМИ.
Отметим, Медведев, в частности, ведет Telegram-канал, где публикует посты на политические темы. Часто он использует яркие и достаточно резкие выражения в адрес врагов РФ, по стилю они напоминают сатирические.
Ранее Медведев, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского по поводу российских властей, назвал его «вошью с остекленевшими глазками». Медведев отметил, что глава киевского режима будет жить, пока продолжает разрушать Украину.