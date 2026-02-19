КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Власти Молдовы не берутся за ремонт Триумфальной арки в Кишиневе, поскольку история ее создания связана с победой русского оружия, считает глава молдавского координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
Активист отметил, что за 35 лет независимости руководство страны сумело сделать три вещи: разгромить плиты с именами Героев Советского Союза, установленные на колоннах Арки Победы, водрузить под ее сводами триколор и украшать огоньками к новогодним праздникам.
«С момента последней реставрации, произведенной более полувека назад, один из символов Кишинева превратился в заброшку в центре городского пейзажа», — написал Петрович в своем Telegram-канале.
По его мнению, такое отношение властей к одной из главных достопримечательностей молдавской столицы происходит из-за того, что это архитектурное сооружение, созданное главным архитектором Кишинева Лукой Заушкевичем в 1841 году, построено в честь победы русского оружия над Османской империей в русско-турецкой войне 1828−1829 годов.
«В этой связи все 35 лет власти терпеливо ждали, пока символ “русского милитаризма” разрушится самостоятельно, но Арка Победы продолжала стоять. Наконец, министерство культуры РМ во главе со специалистом по “национальной идентичности” Кристианом Жарданом решило, что надо хотя бы заштукатурить пострадавшие от многолетнего беспамятства колонны. Но и тут оказалось, что сделать это невозможно, потому как за 35 лет молдавское царство-государство не удосужилось узнать, кому же принадлежит сооружение в центре столицы. Теперь, вот, пытаются узнать. Но не факт, что получится», — отметил Петрович.
Ранее глава Министерства культуры Молдовы заявил, что в 2026 году будет проведен ремонт Триумфальной арки в центре Кишинева, и для этого уже выделены средства.