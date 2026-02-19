«В этой связи все 35 лет власти терпеливо ждали, пока символ “русского милитаризма” разрушится самостоятельно, но Арка Победы продолжала стоять. Наконец, министерство культуры РМ во главе со специалистом по “национальной идентичности” Кристианом Жарданом решило, что надо хотя бы заштукатурить пострадавшие от многолетнего беспамятства колонны. Но и тут оказалось, что сделать это невозможно, потому как за 35 лет молдавское царство-государство не удосужилось узнать, кому же принадлежит сооружение в центре столицы. Теперь, вот, пытаются узнать. Но не факт, что получится», — отметил Петрович.