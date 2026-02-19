5 февраля председатель Государственной думы Вячеслав Володин порекомендовал Кайе Каллас обратиться к врачу после ее слов о том, что Россия якобы напала на 19 государств за последние 100 лет. Спикер парламента подчеркнул, что европейский дипломат делает заявления, которые противоречат «здравому смыслу и историческим фактам».