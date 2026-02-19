Ричмонд
Песков заявил, что полномочия Каллас «не являются веком золотой дипломатии»

Тот факт, что Кая Каллас занимает должность главы дипломатии Евросоюза, не дает назвать этот период золотым веком европейской дипломатии. С таким мнением в четверг, 19 февраля, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналист ВГТРК Павел Зарубин попросил представителя Кремля прокомментировать слова Каллас о ключевых требованиях к России, которые якобы стоит выдвигать до начала мирных переговоров.

— Я думаю, что полномочия госпожи Каи Каллас не являются веком золотой дипломатии для европейского континента, — приводят ответ Пескова в материале.

До этого Каллас направила государствам — членам объединения документ, в котором перечислены требования к России по Украине. Так, по мнению Каллас, Москва должна сократить численность армии и вывести войска из соседних стран, выплатить Киеву репарации и пройти процесс демократизации.

Еще до этого официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что список требований Евросоюза к России по украинскому вопросу ждет незавидная участь.

5 февраля председатель Государственной думы Вячеслав Володин порекомендовал Кайе Каллас обратиться к врачу после ее слов о том, что Россия якобы напала на 19 государств за последние 100 лет. Спикер парламента подчеркнул, что европейский дипломат делает заявления, которые противоречат «здравому смыслу и историческим фактам».

