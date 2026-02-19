Токаев подтвердил, что Казахстан направит своих военных в Газу

«Казахстан готов поддержать международные стабилизационные силы, направив воинские подразделения, в том числе медицинский персонал, а также наблюдателей в Центр гражданско-военной координации (CMCC). Устойчивое развитие на Ближнем Востоке требует новых способов содействия миру, сотрудничеству и доверию во всем регионе. Именно поэтому Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям. Этот важнейший шаг полностью соответствует благородной миссии Совета мира», — сказал он.
Токаев подчеркнул, что подобные меры могут стать прочной основой для совместных усилий по достижению безопасности на Ближнем Востоке.
Также ранее стало известно, что помимо казахстанских военнослужащих в состав контингента международных стабилизационных сил войдут военные из Албании, Индонезии, непризнанного Косова и Марокко.
22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе Устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.