Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан, Албания еще три страны согласились отправить войска в Газу

Военнослужащих для формирования контингента международных стабилизационных сил (ISF) в секторе Газа предоставят Албания, Индонезия, Казахстан, Косово и Марокко.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащих для формирования контингента международных стабилизационных сил (ISF) в секторе Газа предоставят Албания, Индонезия, Казахстан, Косово и Марокко. Об этом в Вашингтоне на первом заседании Совета мира, созданного по инициативе США, заявил командующий ISF, бывший главнокомандующий силами специальных операций Центрального командования ВС США генерал-майор Джаспер Джефферс.

Он также отметил, что Египет и Иордания взяли на себя обязательства по обучению полиции.

«Я также хотел бы объявить, что я предложил Индонезии (назначить своего представителя на) должность заместителя командующего ISF, и она приняла его», — заявил Джефферс.

По словам генерала, план предполагает распределение сил ISF по пяти секторам, каждый из которых получит по одной бригаде. В краткосрочной перспективе, помимо обучения полиции, силы будут развернуты в секторе Рафах.

«Среднесрочная цель состоит в том, чтобы продолжать расширять присутствие сектор за сектором, двигаясь к нашей долгосрочной цели — 12 тыс. полицейских и 20 тыс. солдат ISF», — пояснил Джефферс.

Высокий представитель Совета мира по сектору Газа Николай Младенов сообщил, что около 2 тыс. человек подали заявки на вступление в новые переходные палестинские полицейские силы, которые будут созданы под руководством Национального комитета.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше