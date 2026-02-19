Казахстан, Албания еще три страны согласились отправить войска в Газу

Военнослужащих для формирования контингента международных стабилизационных сил (ISF) в секторе Газа предоставят Албания, Индонезия, Казахстан, Косово и Марокко. Об этом в Вашингтоне на первом заседании Совета мира, созданного по инициативе США, заявил командующий ISF, бывший главнокомандующий силами специальных операций Центрального командования ВС США генерал-майор Джаспер Джефферс.
Он также отметил, что Египет и Иордания взяли на себя обязательства по обучению полиции.
«Я также хотел бы объявить, что я предложил Индонезии (назначить своего представителя на) должность заместителя командующего ISF, и она приняла его», — заявил Джефферс.
По словам генерала, план предполагает распределение сил ISF по пяти секторам, каждый из которых получит по одной бригаде. В краткосрочной перспективе, помимо обучения полиции, силы будут развернуты в секторе Рафах.
«Среднесрочная цель состоит в том, чтобы продолжать расширять присутствие сектор за сектором, двигаясь к нашей долгосрочной цели — 12 тыс. полицейских и 20 тыс. солдат ISF», — пояснил Джефферс.
Высокий представитель Совета мира по сектору Газа Николай Младенов сообщил, что около 2 тыс. человек подали заявки на вступление в новые переходные палестинские полицейские силы, которые будут созданы под руководством Национального комитета.