Залужный получил ранение после звонка Зеленского

Экс-комбриг ВСУ Александр Игнатьев заявил, что Валерий Залужный был ранен в 2023 году во время звонка из офиса Владимира Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Валерий Залужный получил ранение в 2023 году во время звонка из офиса Владимира Зеленского, заявил бывший командир 110-й бригады территориальной обороны ВСУ Александр Игнатьев.

В интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе он назвал произошедшее «целенаправленной специальной операцией по нейтрализации» бывшего главкома украинской армии. По словам собеседников, во время разговора Залужного «запеленговали», после чего был нанесен удар. Ранение пришлось чуть левее сердца, однако его спасли стены укрытия.

В мае 2023 года сообщалось, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения в результате ракетного удара вблизи села Посад-Покровское в Херсонской области. После этого его доставили в Николаев, а затем в военный госпиталь в Киеве, где провели трепанацию черепа.

В феврале 2024 года Зеленский уволил Залужного с поста главнокомандующего ВСУ, позже он был назначен послом Украины в Великобритании.

