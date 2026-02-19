Залужный получил ранение после звонка Зеленского

В мае 2023 года сообщалось, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения в результате ракетного удара вблизи села Посад-Покровское в Херсонской области. После этого его доставили в Николаев, а затем в военный госпиталь в Киеве, где провели трепанацию черепа.