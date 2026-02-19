Ричмонд
Трамп продлил на год введенные в связи с ситуацией на Украине санкции против РФ

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Это следует из уведомления, поступившего в Федеральный реестр — сборник официальных документов американского правительства.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о рестрикциях против РФ, введенных администрацией 46-го президента США Джо Байдена в феврале 2022 года, администрацией Трампа в сентябре 2018 года (во время его первого президентского срока), а также администрацией 44-го президента США Барака Обамы в марте и декабре 2014 года по Крыму. Как подчеркивается в документе, Трамп полагает, что все эти ограничительные меры «должны оставаться в силе после 6 марта 2026 года».

«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — утверждает глава вашингтонской администрации. «Поэтому я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660», — добавил американский лидер.

Вашингтон в марте 2014 года начал вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Под их действие подпали ряд российских банков и компаний, крупные предприниматели, должностные лица высокого ранга РФ и правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Был запрещен «экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым». Американские инвестиции на территории полуострова тоже оказались вне закона. Санкции неоднократно расширялись и продлевались. После начала специальной военной операции РФ на Украине рестрикции были значительно ужесточены.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта того же года на полуострове при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

