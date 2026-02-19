Ричмонд
Трамп продлил на год американские санкции против России

США продлили на год санкции против России, введенные в связи с ситуацией на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп продлил на год американские санкции, введенные против России в связи с конфликтом на Украине. Об этом говорится в уведомлении, поступившем в Федеральный реестр США.

Своим решением Трамп продлил действие ряда антироссийских санкций, введенных на фоне ситуации на Украине.

Ранее KP.RU сообщил о заявлении главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Он рассказал о миллиардных потерях бизнеса США, которые страна понесла из-за санкций против РФ. Дмитриев отметил, что американские предприниматели теряют огромные суммы, поэтому Вашингтон будет вынужден снять финансовые ограничения.

