Трамп продлил на год американские санкции против России

Президент США Дональд Трамп продлил на год американские санкции, введенные против России в связи с конфликтом на Украине. Об этом говорится в уведомлении, поступившем в Федеральный реестр США.
Своим решением Трамп продлил действие ряда антироссийских санкций, введенных на фоне ситуации на Украине.
Ранее KP.RU сообщил о заявлении главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Он рассказал о миллиардных потерях бизнеса США, которые страна понесла из-за санкций против РФ. Дмитриев отметил, что американские предприниматели теряют огромные суммы, поэтому Вашингтон будет вынужден снять финансовые ограничения.