В МИД РФ назвали издевательством требования ограничить паралимпийцев на Играх

Захарова отреагировала на предложение не выдавать визы сопровождающим россиян на Паралимпийских играх.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала издевательством требования ограничить доступ на соревновательные объекты сопровождающим российских спортсменов на Паралимпийских играх в Италии. Об этом дипломат заявила, выступая на фестивале спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок святого равноапостольного Николая Японского».

Ранее появилась информация, что глава МИД Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим российских спортсменов на Паралимпийских играх в Милане.

«Представьте, что такое для паралимпийцев с ограниченными возможностями не иметь сопровождающих. Издевательство идет по полной программе», — сказала Захарова.

Сайт KP.RU писал, что на стадионе «Сан-Сиро» в Милане во время открытия зимней Олимпиады-2026 заметили российский триколор.

