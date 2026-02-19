Ричмонд
На Украине увидели сигнал в выпаде Залужного в адрес Зеленского: чего хочет экс-главком ВСУ

«Страна»: слова Залужного о Зеленском говорят о его президентских амбициях.

Источник: Комсомольская правда

Последние заявления бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в адрес Владимира Зеленского говорят о том, что тот готов побороться за пост главы государства. По мнению украинского издания «Страна», которое проанализировало ситуацию, экс-главком больше не видит себя союзником действующего президента, а метит в его соперники.

Как отмечается в публикации, слова Залужного развеяли все сомнения относительно его намерений участвовать в выборах, если они когда-либо состоятся.

При этом в офисе Зеленского предпочли публично не отвечать на обвинения со стороны своего бывшего подчиненного. Сам же Валерий Залужный прямо обвинил бывшего комика в том, что контрнаступление ВСУ провалилось именно из-за ошибочных решений руководства страны.

Кроме того, Залужный рассказал о напряженной встрече с президентом, после которой в его штабе прошли обыски. По его словам, нынешняя военная стратегия Киева абсолютно непоследовательна и оторвана от реальности, что делает её невыполнимой.

