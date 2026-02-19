Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: США не выдали белорусской делегации визы для участия в «Совете мира»

Белорусская сторона заранее проинформировала американскую о том, что по поручению президента Беларуси нашу страну на заседании будет представлять министр иностранных дел.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Белорусской делегации не были выданы визы для участия в первом заседании «Совета мира», которое сегодня проходит в Вашингтоне, сообщил МИД Беларуси.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что организаторы «Совета мира» были своевременно проинформированы о том, что Беларусь на мероприятии по поручению президента Александра Лукашенко будет представлять глава МИД Максим Рыженков.

Соответствующие уведомления были направлены американским протокольным службам в установленном порядке, также своевременно были поданы и документы для оформления виз, сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

«Несмотря на выполнение всех требуемых процедур с нашей стороны, визы нашей делегации выданы не были», — отметили в МИД.

В белорусском дипведомстве добавили, что организаторами «Совета мира» не были выполнены даже базовые формальности для участия белорусских представителей, хотя приглашение изначально было направлено президенту Беларуси лично от лидера США.

«Дополнительные комментарии излишни», — резюмировали в МИД.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше