Медведев: Россия сама обеспечивает нужды СВО, в отличие от Украины

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва самостоятельно обеспечивает все потребности для проведения специальной военной операции, тогда как Киеву помогает «весь мир». С таким заявлением он выступил на форуме «Единой России».

Источник: Life.ru

По словам Медведева, СВО кардинально изменила представление о роли беспилотной авиации, и Россия смогла быстро добиться заметных успехов в этой сфере. Он отметил, что развитие дронов идёт при участии самых разных производителей — от крупных предприятий до небольших мастерских и даже «гаражных» производств. Именно там, по его мнению, часто рождаются новые решения, которые затем масштабируются.

Политик поблагодарил всех, кто работает над созданием беспилотных систем, и подчеркнул, что этот успех доказывает способность России добиваться аналогичных прорывов и в других областях.

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал интервью бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который обвинил Владимира Зеленского в провале контрнаступления ВСУ 2023 года и сделал ряд других резонансных высказываний. Медведев заявил, что между украинскими политиками началась борьба, и предложил наблюдать за этим с попкорном.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

