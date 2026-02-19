Медведев: Россия сама обеспечивает нужды СВО, в отличие от Украины

По словам Медведева, СВО кардинально изменила представление о роли беспилотной авиации, и Россия смогла быстро добиться заметных успехов в этой сфере. Он отметил, что развитие дронов идёт при участии самых разных производителей — от крупных предприятий до небольших мастерских и даже «гаражных» производств. Именно там, по его мнению, часто рождаются новые решения, которые затем масштабируются.