Песков отреагировал на «требования» Каллас к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что период работы главы евродипломатии Каи Каллас не стал «веком золотой дипломатии» для европейского континента.

Источник: Аргументы и факты

Так он ответил на просьбу автора информационной службы «Вести» Павла Зарубина прокомментировать заявления Каллас, распространившей среди государств — членов Евросоюза документ с требованиями к России по Украине, о чем ранее писало издание «Страна.ua».

Песков отметил, что, по его мнению, полномочия Каллас не стали периодом золотой дипломатии для Европы.

Ранее итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне заявил, что Кая Каллас своими антироссийскими высказываниями тянет Европу в пропасть.

Как отметил профессор политологии из Род-Айлендского университета (США) Николай Петро, в Европе объединяются политические силы, которые выступают за нормализацию отношений с РФ.

