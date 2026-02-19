Ричмонд
Токаев предложил учредить награду имени Трампа за успехи в достижении мира

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой учредить особую награду имени президента США Дональда Трампа за достижения в области миростроительства. Соответствующее предложение было представлено в рамках первого заседания Совета мира в Вашингтоне.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Я хотел бы предложить учредить специальную награду Совета мира имени президента Трампа в знак признания его выдающихся усилий и достижений в области миростроительства. Уверен, господин президент, что под вашим руководством Совет мира успешно выполнит свою великую и благородную миссию», — сказал Токаев.

