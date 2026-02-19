Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с коллегой из Республики Мадагаскар корпусным генералом Эли Маминириной Разафитумбу. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
Представители ведомств провели совместные переговоры, в ходе которого Белоусов отметил большую проделанную работу при подготовке к встрече президентов России и Мадагаскара. Стороны добились этого благодаря слаженным совместным усилиям.
Ранее KP.RU сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Мадагаскара Микаэлю Ранандрианирину из-за жертв циклонов. Президент РФ поддержал всех пострадавших из-за природной стихии и пожелал им скорейшего выздоровления.
