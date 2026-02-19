Токаев подтвердил намерение отправить военных Казахстана в Газу

Казахстан готов направить в сектор Газа свой контингент в составе международных сил, а также медработников и наблюдателей, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
«Казахстан готов поддержать международные стабилизационные силы, направив воинские подразделения, в том числе медицинский персонал, а также наблюдателей в Центр гражданско-военной координации (CMCC)», — заявил он в рамках первого заседания Совета мира в Вашингтоне.
Токаев подчеркнул, что для устойчивого развития на Ближнем Востоке необходимы новые способы содействия миру, сотрудничеству и доверию во всем регионе. По его слов отправка военных в Газу является «важнейшим шагом», который «полностью соответствует благородной миссии Совета мира».
Ранее командующий ISF, экс-главнокомандующий силами спецопераций Центрального командования ВС США генерал-майор Джаспер Джефферс сообщил, что военнослужащих для формирования контингента международных стабилизационных сил (ISF) в секторе Газа предоставят Албания, Индонезия, Казахстан, Косово и Марокко.