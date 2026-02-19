Ричмонд
Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию Высшего Госсовета СГ

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону подготовку к предстоящему на следующей неделе в Москве заседанию высшего госсовета Союзного государства, сообщили в пресс-службе Кремля.

Источник: © РИА Новости

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко обсудили вопросы подготовки предстоящего на следующей неделе в Москве заседания высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии», — говорится в сообщении.

