«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко обсудили вопросы подготовки предстоящего на следующей неделе в Москве заседания высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии», — говорится в сообщении.
Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию Высшего Госсовета СГ
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону подготовку к предстоящему на следующей неделе в Москве заседанию высшего госсовета Союзного государства, сообщили в пресс-службе Кремля.