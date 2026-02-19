«Комментарии излишни». МИД отреагировал на отказ США в визах для делегации Беларуси для участия в Совете мира Трампа

В Министерстве иностранных дел рассказали, что представители Беларуси не смогут участвовать в первом заседании Совета мира в Вашингтоне, так как не получили визы.
Напомним, 22 января в швейцарском Давосе в ходе Всемирного экономического форума президент США Дональд Трамп и лидеры еще 18 государств подписали документ об учреждении Совета мира. А 20 января президент Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира.
Еще 11 декабря пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сказала, полетит ли Александр Лукашенко в США на встречу лидеров Совета мира. Тогда же стало известно, что на инаугурационном заседании Совета мира 19 февраля Беларусь представит министр иностранных дел Максим Рыженков.
Белорусская сторона оперативно проинформировала организаторов мероприятия о том, что Беларусь представит на заседании глава МИД. Американским протокольным службам в установленном порядке были направлены все необходимые уведомления и предоставлены документы для оформления виз. Но визы в США белорусские дипломаты не получили.
— Несмотря на выполнение всех требуемых процедур с нашей стороны, визы нашей делегации выданы не были, — прокомментировали в МИД.
Таким образом со стороны США не были выполнены базовые формальности для участия Беларуси в заседании Совета мира.
— Дополнительные комментарии излишни, — заключили в ведомстве.
