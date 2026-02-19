Владимир Путин провёл телефонный разговор с Александром Лукашенко

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили по телефону подготовку к важной встрече в Москве. Такую информацию предоставили в пресс-службе Кремля.
Речь идет о заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое должно пройти уже на следующей неделе. Другие подробности разговора лидеров России и Белоруссии не разглашаются.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах лидеров провести это заседание в конце февраля. По словам главы правительства РФ, встреча президентов состоится в Москве.
Ожидается, что на высшем уровне стороны рассмотрят самые важные вопросы дальнейшей интеграции двух стран. Основное внимание планируют уделить развитию совместного сотрудничества в экономике, политике и гуманитарной сфере.