Ричмонд
+12°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин провёл телефонный разговор с Александром Лукашенко

Путин и Лукашенко обсудили предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили по телефону подготовку к важной встрече в Москве. Такую информацию предоставили в пресс-службе Кремля.

Речь идет о заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое должно пройти уже на следующей неделе. Другие подробности разговора лидеров России и Белоруссии не разглашаются.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах лидеров провести это заседание в конце февраля. По словам главы правительства РФ, встреча президентов состоится в Москве.

Ожидается, что на высшем уровне стороны рассмотрят самые важные вопросы дальнейшей интеграции двух стран. Основное внимание планируют уделить развитию совместного сотрудничества в экономике, политике и гуманитарной сфере.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше