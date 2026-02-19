Ричмонд
+12°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Польши подписал закон о прекращении помощи для украинских беженцев

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса и льгот для украинских беженцев.

Источник: AP 2024

«19 февраля 2026 года президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон от 23 января 2026 года об отмене положений закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства», — написал пресс-секретарь Навроцкого Рафал Леськевич в X.

Согласно документу, украинцев лишат доступа к бесплатной медицине, а также льгот на оплату жилья. Исключение по предоставлению медицинских услуг сделают для раненых военнослужащих ВСУ, проходящих лечение в Польше. Для продления легального пребывания в стране гражданам Украины будет предложено получить вид на жительство на три года, отмечает газета Rzeczpospolita.

По данным польского МВД, в республике проживают около 1 млн украинцев со специальным статусом. В сентябре 2025 года Навроцкий подписал последнее продление этого статуса, при этом были ограничены льготы для украинских беженцев. В частности, сузился список бесплатных медицинских услуг, а также были прекращены выплаты социальных пособий безработным украинцам.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше