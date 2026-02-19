Президент Польши подписал закон о прекращении помощи для украинских беженцев

По данным польского МВД, в республике проживают около 1 млн украинцев со специальным статусом. В сентябре 2025 года Навроцкий подписал последнее продление этого статуса, при этом были ограничены льготы для украинских беженцев. В частности, сузился список бесплатных медицинских услуг, а также были прекращены выплаты социальных пособий безработным украинцам.