Лукашенко и Путин провели телефонный разговор поздним вечером 19 февраля

Разговор белорусского и российского лидеров состоялся около 21.00. Сообщается, что Путин и Лукашенко говорили о заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси, которое состоится в Москве на следующей неделе. В частности, обсуждались вопросы подготовки заседания.