Лукашенко и Путин провели телефонный разговор поздним вечером 19 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор в четверг, 19 февраля, сообщила пресс-служба Кремля.
Разговор белорусского и российского лидеров состоялся около 21.00. Сообщается, что Путин и Лукашенко говорили о заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси, которое состоится в Москве на следующей неделе. В частности, обсуждались вопросы подготовки заседания.
Напомним, на днях белорусский президент сказал, что заседание Высшего госсовета Союзного государства состоится 26 февраля.