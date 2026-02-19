Ричмонд
Трамп продлил ещё на год введённые из-за Украины антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России, введённых в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в уведомлении, поступившем в Федеральный реестр.

Рестрикции включают меры, принятые администрацией экс-президента Штатов Джо Байдена в феврале 2022 года, администрацией Трампа в сентябре 2018 года (в его первый срок), а также администрацией 44-го американского лидера Барака Обамы в марте и декабре 2014 года по Крыму.

В документе подчёркивается, что Трамп считает необходимым сохранить ограничения после 6 марта 2026 года, поскольку действия и политика, упомянутые в указах, «продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов».

На фоне продления санкций американская пресса сообщила, что администрация Трампа активизирует усилия по урегулированию на Украине из-за внутриполитического календаря. Президент хочет добиться прорыва до ноябрьских промежуточных выборов. Вашингтон, по данным NYT, подталкивает Киев к отказу от претензий на Донбасс ради ускорения мирного процесса.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

