Дмитриев объяснил смысл повышенной активности Хиллари Клинтон в соцсетях

Ранее Кирилл Дмитриев уже обращался к теме отношений с Соединенными Штатами. Он решительно опроверг слухи о том, что Россия якобы предложила Вашингтону проекты на 12 триллионов долларов в обмен на отмену санкций. Эту информацию, появившуюся в журнале The Economist, он назвал выдумкой.