Дмитриев объяснил смысл повышенной активности Хиллари Клинтон в соцсетях

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента Кирилл Дмитриев объяснил, почему бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон сталкивается с негативным отношением к себе.
«Почему никому не нравится Хиллари Клинтон? Она становится все более активной по мере приближения расплаты за мистификацию Russiagate», — написал Дмитриев в соцсети X, комментируя пост Клинтон о собственной статье «Права женщин — демократические права».
Глава РФПИ заметил, что Клинтон пытается заручиться поддержкой аудитории, но при этом закрывает возможность для дискуссии. Дмитриев подчеркнул, что политик отключает комментарии к своим постам, чтобы люди не могли выразить свое мнение.
Ранее Кирилл Дмитриев уже обращался к теме отношений с Соединенными Штатами. Он решительно опроверг слухи о том, что Россия якобы предложила Вашингтону проекты на 12 триллионов долларов в обмен на отмену санкций. Эту информацию, появившуюся в журнале The Economist, он назвал выдумкой.