Токаев предложил учредить награду имени Трампа

Ранее сообщалось, что Казахстан готов направить в сектор Газа воинские подразделения в составе международных стабилизационных сил, а также медицинский персонал и наблюдателей в Центр гражданско-военной координации. Токаев заявил, что этот шаг соответствует миссии Совета мира и направлен на содействие устойчивому развитию на Ближнем Востоке.