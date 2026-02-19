Токаев предложил учредить награду имени Трампа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить специальную награду Совета мира имени президента США Дональда Трампа за достижения в сфере миростроительства.
С соответствующей инициативой он выступил на первом заседании Совета мира в Вашингтоне. По словам Токаева, награда станет признанием «выдающихся усилий и достижений» Трампа.
Казахстанский лидер выразил уверенность, что под руководством американского президента Совет мира сможет выполнить «свою великую и благородную миссию».
Ранее сообщалось, что Казахстан готов направить в сектор Газа воинские подразделения в составе международных стабилизационных сил, а также медицинский персонал и наблюдателей в Центр гражданско-военной координации. Токаев заявил, что этот шаг соответствует миссии Совета мира и направлен на содействие устойчивому развитию на Ближнем Востоке.