Ричмонд
+12°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— В ходе телефонного разговора Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы подготовки предстоящего на следующей неделе в Москве заседания высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, — говорится в материале.

21 декабря прошлого года лидеры государств встретились в Санкт-Петербурге в преддверии заседания Высшего евразийского экономического совета. Во время беседы Путин поблагодарил Лукашенко за высокую оценку отношений Москвы и Минска. Он отметил, что очень рад видеть белорусского коллегу.

9 января президент России внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Белоруссией о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными судебными органами. Его целью является конструктивное сотрудничество сторон для защиты граждан и обеспечения гарантий их прав в условиях возможного необоснованного уголовного преследования третьими странами.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше