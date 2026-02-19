Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.
— В ходе телефонного разговора Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы подготовки предстоящего на следующей неделе в Москве заседания высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, — говорится в материале.
21 декабря прошлого года лидеры государств встретились в Санкт-Петербурге в преддверии заседания Высшего евразийского экономического совета. Во время беседы Путин поблагодарил Лукашенко за высокую оценку отношений Москвы и Минска. Он отметил, что очень рад видеть белорусского коллегу.
9 января президент России внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Белоруссией о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными судебными органами. Его целью является конструктивное сотрудничество сторон для защиты граждан и обеспечения гарантий их прав в условиях возможного необоснованного уголовного преследования третьими странами.