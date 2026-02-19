Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

9 января президент России внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Белоруссией о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными судебными органами. Его целью является конструктивное сотрудничество сторон для защиты граждан и обеспечения гарантий их прав в условиях возможного необоснованного уголовного преследования третьими странами.