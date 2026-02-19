Ричмонд
В Дании задержали контейнеровоз под флагом Ирана

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Власти Дании объявили о задержании контейнеровоза под флагом Ирана, стоявшего на якоре в датских водах, передает агентство Рейтер со ссылкой на датское морское управление.

Источник: © РИА Новости

«Морское управление Дании заявило… что был задержан контейнеровоз под флагом Ирана, стоявший на якоре в водах Дании», — говорится в сообщении.

Датские власти задержали контейнеровоз Nora на основании подозрений в том, что он не был зарегистрирован должным образом. Кроме того, это судно первоначально шло под флагом Коморских островов, однако власти этой страны заявили датской стороне, что данного контейнеровоза нет в их реестре судов, уточняет Рейтер.

«Судно (Nora — ред.) задержано до тех пор, пока государство флага не докажет морскому управлению Дании, что оно зарегистрировано (в стране флага — ред.) и… сертифицировано», — приводит агентство текст сообщения датского морского управления.

Помимо этого, власти Дании рассчитывают до освобождения судна провести у него на борту собственную инспекцию, как только это позволят сделать погодные условия, передает Рейтер.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
