В Дании задержали контейнеровоз под флагом Ирана

«Морское управление Дании заявило… что был задержан контейнеровоз под флагом Ирана, стоявший на якоре в водах Дании», — говорится в сообщении.
Датские власти задержали контейнеровоз Nora на основании подозрений в том, что он не был зарегистрирован должным образом. Кроме того, это судно первоначально шло под флагом Коморских островов, однако власти этой страны заявили датской стороне, что данного контейнеровоза нет в их реестре судов, уточняет Рейтер.
«Судно (Nora — ред.) задержано до тех пор, пока государство флага не докажет морскому управлению Дании, что оно зарегистрировано (в стране флага — ред.) и… сертифицировано», — приводит агентство текст сообщения датского морского управления.
Помимо этого, власти Дании рассчитывают до освобождения судна провести у него на борту собственную инспекцию, как только это позволят сделать погодные условия, передает Рейтер.