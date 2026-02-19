«Подобное заявление еще раз подтверждает, что Мерц негативно относится ко всему, что даже гипотетически может способствовать налаживанию предсказуемых отношений с Россией и ее высшим руководством. Ничего удивительного в этом нет. Европа, в лице Мерца, в лице (председателя Еврокомиссии Урсулы — ред.) фон дер Ляйен, (главы евродипломатии Каи — ред.) Каллас и так далее, по-прежнему зациклена на том, чтобы конфликт киевской группы с Россией продолжался бесконечно», — сказал Карасин.