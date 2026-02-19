Ранее канцлер ФРГ в интервью немецкому изданию Rheinpfalz исключил вероятность налаживания диалога с президентом России Владимиром Путиным. Также он отверг возможность возобновления поставок российского газа из-за конфликта на Украине.
«Подобное заявление еще раз подтверждает, что Мерц негативно относится ко всему, что даже гипотетически может способствовать налаживанию предсказуемых отношений с Россией и ее высшим руководством. Ничего удивительного в этом нет. Европа, в лице Мерца, в лице (председателя Еврокомиссии Урсулы — ред.) фон дер Ляйен, (главы евродипломатии Каи — ред.) Каллас и так далее, по-прежнему зациклена на том, чтобы конфликт киевской группы с Россией продолжался бесконечно», — сказал Карасин.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в декабре 2025 года, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Москвой по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», что Москва будет разговаривать с Европой тогда, когда европейцы одумаются.
Как ранее отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.