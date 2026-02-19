Ричмонд
Казахстан и еще несколько стран отправят войска в Газу, заявил командир ISF

ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Командующий международными силами по стабилизации в Газе (ISF) генерал-майор США Джаспер Джефферс заявил, что уже пять стран обязались направить своих военных для службы в новой структуре.

Источник: © РИА Новости

«Я крайне рад объявить сегодня, что первые пять стран обязались направить войска для службы в ISF: Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания. Ещё две страны обязались обучать полицию: Египет и Иордания», — сказал Джефферс, выступая на первом саммите «Совета мира» в Вашингтоне.

Он также отметил, что в долгосрочной перспективе ISF планирует нарастить личный состав в Газе до 20 тысяч военнослужащих, плюс 12 тысяч полицейских.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании «Совета мира» по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, в списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия и Украина также числятся в списке приглашенных. Первое заседание «Совета мира» проходит в четверг в Вашингтоне.

