Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Ананьева: экс-принц Эндрю стал простым подданным Карла III

Эксперт Елена Ананьева заявила, что бывший принц Эндрю больше не обладает иммунитетом британской королевской семьи.

Источник: Аргументы и факты

Задержание принца Эндрю стало возможным, поскольку король Карл III ранее лишил брата практически всех регалий, превратив его в простого подданного без какого-либо иммунитета. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

В четверг британская полиция задержала Эндрю Маунтбеттена-Виндзора по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Правоохранители проверяют сообщения о передаче американцу правительственных документов, а также подозревают брата короля в ненадлежащем поведении на госслужбе.

Ананьева пояснила, что понятие «член королевской семьи» в отношении Эндрю теперь относительно, поэтому он не обладает иммунитетом. Эксперт добавила, что задержание ставит монархию под удар, и вся королевская семья пытается дистанцироваться от родственника. По словам специалиста, сейчас начато расследование, материалы которого передадут в суд, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от его решения.

В беседе с «Газетой.Ru» Ананьева отметила, что дело Эндрю негативно скажется на поддержке монархии в Великобритании, но не приведет к ее отмене. Снижение популярности института неизбежно из-за поведения бывшего принца, однако наследник престола Уильям сохраняет положительный имидж в общественном мнении.

Ранее сообщалось, что полиция проводила обыск в доме экс-принца Британии Эндрю.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше