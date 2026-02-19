Эксперт Ананьева: экс-принц Эндрю стал простым подданным Карла III

Ананьева пояснила, что понятие «член королевской семьи» в отношении Эндрю теперь относительно, поэтому он не обладает иммунитетом. Эксперт добавила, что задержание ставит монархию под удар, и вся королевская семья пытается дистанцироваться от родственника. По словам специалиста, сейчас начато расследование, материалы которого передадут в суд, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от его решения.