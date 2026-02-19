Эксперт Ананьева: экс-принц Эндрю стал простым подданным Карла III

Задержание принца Эндрю стало возможным, поскольку король Карл III ранее лишил брата практически всех регалий, превратив его в простого подданного без какого-либо иммунитета. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
В четверг британская полиция задержала Эндрю Маунтбеттена-Виндзора по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Правоохранители проверяют сообщения о передаче американцу правительственных документов, а также подозревают брата короля в ненадлежащем поведении на госслужбе.
Ананьева пояснила, что понятие «член королевской семьи» в отношении Эндрю теперь относительно, поэтому он не обладает иммунитетом. Эксперт добавила, что задержание ставит монархию под удар, и вся королевская семья пытается дистанцироваться от родственника. По словам специалиста, сейчас начато расследование, материалы которого передадут в суд, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от его решения.
В беседе с «Газетой.Ru» Ананьева отметила, что дело Эндрю негативно скажется на поддержке монархии в Великобритании, но не приведет к ее отмене. Снижение популярности института неизбежно из-за поведения бывшего принца, однако наследник престола Уильям сохраняет положительный имидж в общественном мнении.
Ранее сообщалось, что полиция проводила обыск в доме экс-принца Британии Эндрю.