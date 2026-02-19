Ранее Дмитриев заявлял, что Хиллари Клинтон сознательно использует украинскую тему, чтобы отвлечь внимание от личных проблем. Среди них фигурируют обвинения во вмешательстве России в выборы. Поводом для его заявления стал отчёт главы Национальной разведки США Тулси Габбард. Документ указывает — разведсообщество якобы скорректировало данные, чтобы обосновать версию о российском следе в избирательном процессе и оказать давление на нового президента.